'Bostil': dualidade do termo provoca críticas ao governo Bolsonaro

Alana Azevedo utiliza tom sarcástico, propondo alternativas para enfrentar a crise financeira do país (foto: Reprodução Redes Sociais)

O termo “bostil” tem se popularizado com a insatisfação dos brasileiros com a situação atual do país. Mas o meme causa conflito entre os perfis nas redes sociais por ter um duplo sentido, que pode significar a mistura da palavra ‘Brasil’ e ‘bosta’ ou ‘Bolsonaro’ e ‘Brasil’, com um tom pejorativo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu governo.