Protesto contra preços no supermercado viraliza: 'Culpa do Bolsonaro'

Além das redes sociais, o protesto foi para os supermercados e ruas (foto: Reprodução Redes Sociais)

Litro de leite R$ 10 reais, quilo do café R$ 30 reais. O supermercado 'virou' um aeroporto. Tá tudo caro e a culpa é de quem votou e ainda apoia Bolsonaro. %u2014 Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 4, 2022

ESPALHEM ESSE VÍDEO!



Essa é a indignação do povo brasileiro! Ninguém aguenta mais. TÁ TUDO CAROpic.twitter.com/PHHlzRyZnf %u2014 abocadelobo %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@abocadelobo) July 4, 2022



Quanto tá o litro de leite na sua cidade?



Responde aqui com a tag TÁ TUDO Caro %uD83D%uDC47 pic.twitter.com/fGmH5H7EoQ %u2014 tesoureiro (@tesoureiros) July 4, 2022

O sujeito sustenta a política do aumento de preços dos combustíveis durante todo o seu governo e agora quer ludibriar as pessoas na véspera da eleição. A enganação do genocida tem prazo de validade. Vai só até outubro. O povo não é bobo. Tá tudo caro e a culpa é sua bolsonaro! %u2014 Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 3, 2022



Em outras publicações, além dos questionamentos à gestão de Bolsonaro, perfis pedem a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República.



Políticos



Políticos aderiram à manifestação, como o pré-candidato ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT). O senador Humberto Costa (PT-PE) compartilhou um vídeo de um homem criticando o preço dos alimentos.



Ninguém aguenta mais! TÁ TUDO CARO e a culpa é do Bolsonaro. pic.twitter.com/owtQPdAKeP %u2014 Humberto Costa (@senadorhumberto) July 4, 2022

Ninguém faz opção pela pobreza. Metade dos sergipanos sobrevive com uma renda abaixo de 500 reais. E quando vão ao supermercado: TÁ TUDO CARO! Queremos a fartura e a esperança de volta. Sabemos o caminho. #lulalarogerioca pic.twitter.com/R73rd0Q290 %u2014 Rogério Carvalho %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@SenadorRogerio) July 4, 2022



O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) também se juntou ao protesto.



Tá tudo caro! A culpa é do Bolsonaro.



