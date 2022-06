R$ 37 milhões! Mega-Sena sorteia hoje (30/6) concurso 2496

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (30/6), às 20h, o concurso 2496 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 37 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.

O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados em tempo real.

Quem quiser concorrer tem até as 19h para realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.