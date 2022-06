Canceladas: internautas citam empresas em que não compram mais por política

O restaurante Madero e o Coco Bambu foram entre os mais comentados na lista das empresas boicotadas (foto: Reprodução / Madero)

Como o posicionamento político de uma empresa influencia os consumidores? Esta discussão está em alta nas redes sociais nesta quarta-feira (29/6). Tudo começou com uma usuária do Twitter, chamada Vivian Fretes, que questionou se os seus seguidores já haviam deixado de comprar ou consumir algo de alguém por causa da posição política.

A seguir, outros internautas comentaram quais empresas foram dignas de seu boicote. Entre as mais comentadas estão os restaurantes Madero e Coco Bambu, a rede de academias Smart Fit, as lojas de departamento Havan, Marisa e Riachuelo, além de emissoras como a Jovem Pan e a Record.





Todas as empresas já foram envolvidas em escândalos, como denúncias de trabalho escravo, no caso da Zara. No caso das outras empresas, os donos já se manifestaram favoráveis ao governo Bolsonaro, questionaram a pandemia da Covid-19 e até tiveram uma postura preconceituosa contra minorias.

Além de grandes redes, usuários apontam que fazem boicote a empresas locais, abertamente bolsonaristas. Veja alguns comentários.

Por causa de posição política não, mas por causa de fascismo, escravismo e falta de humanidade sim:

- Havan

- Habib's

- Madero

- Coco Bambu

- Zara

- Riachuelo

- Jovem Pan

- Gazeta do Povo

- SBT

- Record

- JBS

- Vale %u2014 FANTASMA COMUNISTA 1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@carbonarios) June 29, 2022

Sim. Em SC parei em uma churrascaria e vi bandeiras do Brasil na porta, entrei desconfiado e vi uma foto do inominável. Dei meia volta, chamei meu pai ( ele não entendeu nada), e fomos em outra. Nessa não notei nada. O que os olhos não vê, o espeto de coração não sente. %u2014 Manoel Franco Jr (@ManoelFrancoJr3) June 28, 2022

Com certeza. Nunca entrei em uma loja da Havan, não compro mais nada na Riachuelo, fui no Madero 2x mas qdo descobri que o dono era Bolsominion nao ponho mais meus pés lá... O Coco Bambu tbm nunca entrei e nunca irei... E brigo com minha esposa se ela estiver vendo o L Huck .. %u2014 Amasis Russo (@lovessis) June 29, 2022

Com certeza. Nunca entrei em uma loja da Havan, não compro mais nada na Riachuelo, fui no Madero 2x mas qdo descobri que o dono era Bolsominion nao ponho mais meus pés lá... O Coco Bambu tbm nunca entrei e nunca irei... E brigo com minha esposa se ela estiver vendo o L Huck .. %u2014 Amasis Russo (@lovessis) June 29, 2022

Fiz isso com a manicure que me atendia em um salão na minha rua. Hj ando duas quadras p ir em outro salão. A manicure disse que não ia dar vacina pros filhos pq é experimental. Mas da coca-cola. Ah, vá! Meu dinheiro q não vai ver! %u2014 Angel R. (@angelrsa13) June 29, 2022

Paramos de ir na Marisa (eu AMAVA, fazia compras imensas de lingerie e roupas de ginástica), na Riachuelo.

Não compramos esmaltes da Ju paes e nem da Ana Hickmann.

Tbm deixamos de comer nós restaurantes do grupo do Madero (no Madero fomos uma vez e não gostamos). %u2014 Amanda (@aamandapbaptis) June 29, 2022

Ja, sim. Em floripa, depois que vi que os donos eram praticamente um zap ambulante nos perfis pessoais. Pior que era um restaurante bonito e aparentemente bem avaliado. Mas não quis deixar meu dim sim la %u2014 Tigo (@tigo_theman) June 29, 2022

Varias vezes! Centauro, Madero, Coco Bambu e outros nunca mais entrei! Em outros casos, só compro se compensar muito! Parei de frequentar um shopping em BH depois que exibiram um filme exaltando a ditadura! Se Deus quiser, nunca mais entro lá! %u2014 Getúlio B. Rodrigues (@getulinhomirai) June 29, 2022

Por outro lado, houve internautas que manifestaram ter preferência por locais e produtos de donos bolsonaristas.

Comprar na Havan, almoçar no Coco Bambu e jantar no Madero: prazer inenarrável, com a garantia de não encontrar gente xexelenta. Não tem preço! https://t.co/iobHxeko0b %u2014 Fábio Talhari %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5%u264C (@FabioTalhari) June 29, 2022

É muito bom saber que os esquerdistas não frequentam o Madero e Coco Bambu. Realmente o ambiente ficou mais familiar, limpo e seguro. O risco de furtos diminui 100% e o melhor é que vivem lotado, num shopping perto de casa estão terminando outro Coco. Boicote inócuo! %uD83D%uDE06 %u2014 reacionarista (@reacionarista) June 29, 2022

Bom dia, Jaime! Conheço o Coco Bambu em Fortaleza, onde, aliás, encontrei amigos muito queridos, inclusive parenta da minha mulher, entre eles. Nota 10. O que eu disse é que o ambiente nesses lugares é bastante agradável, pela garantia de não encontrar petralhas. %u2014 Fábio Talhari %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5%u264C (@FabioTalhari) June 29, 2022

O que influencia a decisão de compra?

Estudiosos da área apontam que o comportamento do consumidor é mais complexo do que parece. Na hora de decidir comprar ou consumir um serviço ou produto, o cliente é afetado por fatores psicológicos, como a motivação da compra, a percepção de mundo, a experiência de consumo e as crenças do consumidor.

Fatores culturais, valores, relações sociais e ética pessoal também são apontados como importantes na hora de decidir comprar ou não um produto. Isso não significa que todos os consumidores irão deixar de comprar um produto por não concordar com a posição política, já que é uma decisão pessoal. Na discussão que está ocorrendo na rede social, houve quem defendesse que é preciso separar as coisas:

Eu compro na Havan, pendrives da Multilaser(10 anos de garantia), roupa na Riachuelo, coxinhas no Ragazzo, gosto muito de ir no Madero e Coco Bambu.

Tem que ser muito imbecil pra deixar de aproveitar uma oferta ou um produto bom por causa de política. https://t.co/SiPhHTKghZ %u2014 olaralavo (@olaralavo) June 29, 2022

Eu não faço ideia do que seja esse tal de Coco Bambu, e não vou pq, além de me parecer estabelecimento de rico, se eu não conheço, é pq não tem coisa legal pra mim

Mas o último motivo para eu não ir, é "pq o cara tem tal posicionamento político, e eu quero ajudar a falir ele" %u2014 raulguerrak %uD83C%uDF65 (@raulguerrakkk) June 29, 2022