Alertas da defesa civil serão emitidos pelo Whatsapp em todo o Brasil

Os alertas de desastres emitidos pelas Defesas Civis de todo o país passarão a ser emitidos pelo aplicativo Whatsapp dentro de 60 dias. O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) será assinado nesta quarta-feira (29/6), através de uma parceria do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com o WhatsApp e a Robbu.

Uma coletiva de imprensa com o anúncio da ação será transmitida no Youtube a partir de 11h desta quarta, com a participação do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas; do diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, e do diretor Comercial da Robbu, Francisco Dabus.