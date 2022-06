Losartana: veja os lotes e o que fazer para trocar o remédio

Os produtos devem ser retirados do mercado em até 120 dias e o Correio explica quais lotes precisam ser recolhidos e quais são as orientações para quem precisa do medicamento (foto: Reprodução)



Foi determinado, nesta quinta-feira (23/6), que lotes de medicamentos contendo o princípio ativo da losartana sejam recolhidos no Brasil. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de forma preventiva por terem sido identificados a presença da impureza "azido" em concentração acima do limite de segurança aceitável.

A losartana é um anti-depresivo e é um dos remédios mais utilizados em casos de insuficiência cardíaca no Brasil.





Os produtos devem ser retirados do mercado em até 120 dias e o Correio explica quais lotes precisam ser recolhidos e quais são as orientações para quem precisa do medicamento.





Quais lotes estão sendo recolhidos?

A Anvisa fez um uma lista com todos os lotes que contém losartana. Vários medicamentos integram a lista. Para conferir acesse o link





Tenho remédios com losartana, o que faço?

Quem faz o uso de medicamentos com princípio ativo da losartana deve continuar o tratamento, no entanto, deve entrar em contato com um médico caso necessite de orientações.





A Anvisa ressalta que não se deve parar de fazer o tratamento, o paciente deve apenas trocar a caixa que tem em mãos.





Como faço para fazer a minha troca?

A Anvisa alerta que qualquer troca de medicamentos deve ser conversada com médico e, depois das orientações, caso o medicamento seja trocado, o paciente deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do