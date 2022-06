Homem tenta assaltar agência bancária e morre em troca de tiros (foto: Divulgação ) Um homem morreu em troca de tiros após tentar roubar uma agência do Banco Sicoob, no município de São Mateus, no Maranhão. O suspeito fingiu ser uma pessoa acidentada, com pinos na perna, para passar armado pelo detector de metal sem gerar desconfiança. O caso ocorreu nessa segunda-feira (20/6).





Nilton César Silva Aguiar já tinha passagens pela polícia. Em depoimento, testemunhas afirmaram que ele chegou, inclusive, a conversar com uma atendente do banco. Em seguida, tentou render o segurança, que reagiu ao assalto e iniciou a troca de tiros.









Outros dois suspeitos, que supostamente acompanhavam Nilton, fugiram do local antes da chegada da Polícia Militar. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Foram apreendidos, ainda, dois revólveres de calibre 38 - um do suspeito e o outro do vigilante - além de 12 munições. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de São Mateus.

Veja vídeo: