Mulher tem boi de estimação roubado e pede ajuda para encontrar o animal

Maria Eduarda busca por ''Pirilampo do Sertão' (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Perder um unimal é uma dor para qualquer tutor e isso não foi diferente para Maria Eduarda Anjos, 20 anos, que acredita que seu boi de estimação tenha sido furtado, neste sábado (18/6), em Florianópolis.Batizado de "Pirilampo do Sertão, o bovino desapareceu em uma área de pasto no Campeche, no Sul da Capital catarinense, conforme registrado no boletim de ocorrência na Polícia Civil.Adotado por Maria Eduarda quando tinha dois dias de vida, o animal era alimentado por mamadeira e ficava no quintal de casa, onde conseguia pastar.Após mudar de casa, há cinco meses, o animal passou a ficar em uma área mais afastado da residência, sendo visitado diariamente pela tutora. A corda que prende o animal também sumiu, o que faz com que a moça desconfie que o sumiço do boi seja fruto de roubo.