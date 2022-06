Homem que esfaqueou adolescente após uma discussão no trânsito é preso

Homem se apresentou a delegacia e foi preso (foto: PCDF/Divulgação)

Revolta

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o homem, 34 anos, acusado de esfaquear e matar um adolescente de 16 anos, em Brazlândia. Erisvan Rodrigues da Silva teve a foto divulgada pela corporação e era considerado foragido. O homicídio ocorreu na madrugada de 26 de maio, após uma discussão para dar partida em um carro.Segundo informações da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), unidade que investiga o caso, Erisvan apresentou-se à polícia na tarde desta terça-feira (14/6). Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e, por isso, ele ficará preso e permanecerá à disposição da Justiça.A foto de Erisvan foi divulgada em primeira mão pelo Correio em 6 de junho. De acordo com a apuração policial, no dia do crime, o acusado estava na companhia do adolescente, identificado como Maciel, e de outras pessoas na Vila São José. O grupo havia acendido uma fogueira e, em seguida, decidiram ir embora. Na volta para casa, Erisvan pediu ajuda ao adolescente e a um amigo para que eles empurrassem e dessem partida no carro.Nesse momento, Maciel teria dito: “Esse carro não tem nem freio de mão”. Revoltado com o comentário, Erisvan pegou uma faca e atingiu a vítima no tórax. Maciel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. “Depois de cometer o homicídio, o autor proferiu graves ameaças às testemunhas antes de fugir do local no próprio veículo”, detalhou o delegado Mozeli da Silva, da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).A brutalidade do crime chocou populares, que invadiram a casa de Erisvan, em Brazlândia, e furtaram diversos objetos da residência, como geladeira, televisão e outros itens.