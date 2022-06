Ministro afirma que foram encontrados 'remanescentes humanos' na Amazônia

Polícia Federal devem dar uma entrevista coletiva para falar sobre o que foi encontrado nas escavações (foto: Polícia Federal/Divulgação)

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDEA8Acabo de ser informado pela @policiafederal que "remanescentes humanos foram encontrados no local, onde estavam sendo feitas as escavações". Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus. %u2014 Anderson Torres (@andersongtorres) June 15, 2022

O ministro da Justiça Anderson Torres confirmou que “remanescentes humanos” foram encontrados durante as escavações nas buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira.Pelo Twitter, Torres disse que as informações são da Polícia Federal. “Eles serão submetidos à perícia. Ainda hoje, os responsáveis pelas investigações farão uma entrevista coletiva em Manaus”.Os corpos foram enviados a Tabatinga e serão transferidos para o Distrito Federal, onde passarão por identificação no Instituto de Criminalística.Dom Philips e o indigenista Bruno Araújo desapareceram no dia 5 de junho. A última vez que eles foram vistos com vida foi na comunidade de São Gabriel.Eles haviam viajado até a região de barco, pelo Lago do Jaburu, e pretendiam voltar à cidade de Atalaia do Norte. Bruno acompanhava Dom como guia.Um dos suspeitos presos confessou o crime e disse que as vítimas foram mortas, esquartejadas e tiveram os corpos incinerados.O criminoso relatou aos policiais que não foi o “responsável pela execução”, porém ajudou a esconder os restos mortais. Ele ainda se comprometeu a mostrar o local aos investigadores.