Idosa e diarista são encontradas carbonizadas e degoladas em apartamento

No destaque, a dona da casa, Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos (foto: Reprodução)

Duas mulheres foram encontradas mortas em um apartamento de luxo no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (9/6). O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para atender a ocorrência de um incêndio no imóvel quando encontrou a dona da casa, Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51, carbonizadas e degoladas.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Câmeras de segurança flagraram dois homens entrando no prédio por volta das 13h. Os bombeiros receberam o chamado às 16h55.





Em entrevista ao G1, o filho de Alice disse que a proprietária do apartamento teve um desentendimento com pintores que fizeram um serviço no apartamento há três semanas. Segundo ele, os trabalhadores tentaram extorquir dinheiro de Martha.





"Teve outro episódio em que a Dona Martha estava sozinha. Ele foi lá de novo, colocou o pé na porta e a ameaçou, querendo dinheiro. Mas ela não deu", disse.