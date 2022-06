ONU cobra empenho do Brasil nas buscas por jornalista e indigenista

Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, quando faziam uma viagem entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte (foto: Carlos Vieira/CB)

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos cobrou, nesta sexta-feira (10/6), que o governo brasileiro se empenhe em localizar o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram há cinco dias no Vale do Javari, na Amazônia.





Em um pronunciamento, a porta-voz da agência, Ravina Shamdasani, disse que é necessário que as autoridades em nível federal e local "reajam de forma robusta e expedita" para encontra-los. "Instamos as autoridades brasileiras a redobrarem seus esforços para encontrar Phillips e Pereira, com tempo de urgência, tendo em vista os riscos reais aos seus direitos à vida e à segurança", afirmou.









"Phillips e Pereira têm desempenhado um papel importante na conscientização e defesa dos direitos humanos dos povos indígenas da área, inclusive monitorando e denunciando atividades ilegais no Vale do Javari. Pereira teria recebido ameaças relacionadas ao seu trabalho em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente", afirmou.





Por fim, a agência ainda falou sobre a preocupação com os constantes ataques e perseguições enfrentados por quem defende os direitos humanos, ambientalistas e jornalistas no Brasil. "As autoridades têm a responsabilidade de protegê-los e garantir que possam exercer seus direitos, inclusive à liberdade de expressão e associação, livres de ataques e ameaças", disse.





Investigação