Primeiro caso da varíola dos macacos é confirmado no Brasil

Homem esteve em Portugal e Espanha antes de ser infectado pela doença (foto: Reprodução/Guia da Farmácia)

O primeiro caso da Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, foi confirmado nesta quarta-feira (8/6) no Brasil. Um homem de 41 anos, natural de São Paulo, foi diagnosticado com a doença depois de viajar por Espanha e Portugal. As informações foram confirmadas pelo portal Uol.

Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o homem teve sintomas como febre e mialgia a partir de 28 de maio.





As amostras do caso ainda estão em análise pelo Instituto Adolfo Lutz, que é a referência e o Laboratório Central em Saúde Pública (Lacen), de São Paulo.





Vacina contra a varíola





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que o Brasil já tem vacina desenvolvida para a doença e disse que não há motivo para preocupação.





“Não é uma vacina igual a usada no passado para varíola, mas é uma vacina de vírus inativo não replicante. Trabalhamos em parceria com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Se houver necessidade, teremos vacina para aplicar no público-alvo, que são profissionais de saúde com contato direto com pacientes”, disse o ministro.