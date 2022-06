Bolão de 42 pessoas fatura os R$ 117,5 milhões da Mega-Sena, concurso 2486

42 pessoas de um bolão faturam o prêmio das seis dezenas na Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (31/5) (foto: Agência Brasil) 42 apostadores de um bolão acertaram as seis dezenas da Mega-Sena e faturaram R$ 117.557.270,98 no sorteio do concurso 2486, desta terça-feira (31/5). Os vencedores são de Blumenau, em Santa Catarina, e cada um vai receber R$ 2.798.982,64.









Além disso, 231 apostas acertaram as cinco dezenas, que vai pagar R$ 27.876,31 para aposta simples, de 6 dezenas (o valor dobra para quem jogou 7 dezenas, triplica em caso de 8 números apostados, etc). E ainda 15.582 apostas fizeram quatro acertos e receberão R$ 590,37 no caso de aposta simples de 6 dezenas (o formato de premiação é o mesmo para o caso de cinco acertos).





Próximo sorteio

O próximo sorteio será na quinta-feira (2/6) e, com isso, a estimativa do prêmio é de R$ 3 milhões no concurso 2487.

Resgate do prêmio

O prêmio da Mega-Sena pode ser resgatado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.





Caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Montantes iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão transferidos no prazo mínimo de dois dias após a apresentação do ganhador na agência.





Se o apostador fizer o jogo pela internet, terá a opção de retirar o prêmio no aplicativo Mercado Pago, com valor líquido máximo de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, precisará apresentar comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.