Mega-Sena de R$ 100 milhões, Quina, Milionária: resultados de sábado (28/5)

Mega-Sena pagará R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado (28/5) (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteou neste sábado (28/5) o concurso 2485 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 100 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Veja no vídeo abaixo como foi.

Mega-Sena 2485





Confira as dezenas sorteadas:

05 - 12 - 32 - 38 - 47 - 60

Além dos R$ 100 milhões da Mega-Sena, a Caixa sorteia os concursos de Lotofácil, Timemania, Milionária, Quina, Dupla-Sena e Dia de Sorte. Ao todo, as loterias distribuem R$ 146,7 milhões em prêmios neste sábado (28/5). Confira os detalhes abaixo:



Lotofácil 2533 - R$ 1,5 milhão: o apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo.

Confira as dezenas sorteadas:

04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

Timemania 1789 - R$ 24 milhões: o jogador seleciona 10 números de 01 a 80 e torce para que 7 sejam sorteados.

Confira as dezenas sorteadas:

17 - 27 - 33 - 36 - 57 - 64 - 74

time do coração: Botafogo-SP



Milionária 1 - R$ 10 milhões: na nova loteria da Caixa, o apostador preenche de 6 a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). O valor do número de trevos dependerá da quantidade de dezenas selecionadas no volante.

Confira os números sorteados:

01 - 03 - 07 - 15 - 23 - 44



trevos sorteados: 2 - 4

Quina 5865 - R$ 6 milhões: ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de 5 a 15 números no cartão.

Veja as dezenas sorteadas:

11 - 24 - 35 - 62 - 63



Dupla-Sena 2372 - R$ 4 milhões (no primeiro sorteio) e R$ 75 mil (no segundo sorteio): o apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 em cada uma das cartelas e participa de dois sorteios.

1º sorteio: 03 - 06 - 16 - 29 - 32 - 48

2º sorteio: 23 - 33 - 35 - 45 - 48 - 49

Confira as dezenas sorteadas:

Dia de Sorte 610 - R$ 1,2 milhão: o jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna.

Confira as dezenas sorteadas:

02 - 04 - 08 - 16 - 18 - 21 - 29



mês da sorte: 08 (agosto)