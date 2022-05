Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 100 milhões no sábado (28/5)

Confira as dezenas sorteadas: 11 - 14 - 36 - 41 - 54 - 59 (foto: Caixa Econômica Federal )

A Mega-Sena permanece acumulada. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.484, realizado na noite desta quarta-feira (25/5). Confira as dezenas sorteadas: 11 - 14 - 36 - 41 - 54 - 59.

De acordo com a Caixa, 121 apostadores acertaram a quina e cada um receberá R$ 45.019,83, para apostas de 6 números. A quadra teve 7.558 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.029,63. O próximo concurso (2.485) da Mega será no sábado (28/5). O prêmio é estimado em R$ 100 milhões.

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5.862 da Quina, realizado na noite desta quarta-feira (25/5) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 5 milhões para o sorteio desta quinta.

As apostas podem ser feitas até as 19h. Confira as dezenas sorteadas da Quina: 28, 45, 49, 61, 76. Ao todo, 56 apostas fizeram quatro pontos e receberão R$ 7.409,85. Outras 3.999 apostas acertaram o terno e vão receber R$ 98,82. Ainda 108.090 apostas tiveram dois acertos e receberão R$ 3,65.