Mega-Sena 2484, Lotofácil 2530, Quina 5862: resultados das loterias (25/5)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (25/5), às 20h, o concurso 2484 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 65 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. Também haverá apurações da Lotofácil 2530, da Lotomania 2317, da Quina 5862 e do Super Sete 248.O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no canal da instituição financeira no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados de todas as loterias em tempo real.