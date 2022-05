Mendigo Givaldo Alves fala em arrependimento por crime: 'Acabei errando'

Givaldo Alves, no vídeo compartilhado nessa sexta-feira (foto: Reprodução/YouTube Givaldo Alves - O mendigo) Estado de Minas revelou que ele chegou a ficar oito anos preso pelo crime. Givaldo Alves, conhecido como "Mendigo de Planaltina", divulgou nessa sexta-feira (20/5) um vídeo no qual comenta a prisão dele por furto qualificado e extorsão mediante sequestro, em 2001. Ele foi condenado em 2005. O mendigo cita o fato sem detalhes, mas reitera que é um dos maiores arrependimentos da vida. No mesmo dia, mais cedo, orevelou que ele chegou a ficar oito anos preso pelo crime.













Leia: Mendigo que virou influencer cumpriu pena por extorsão mediante sequestro "Esse tempo todo depois que saí da prisão não tem sido fácil, mas só que tenho me esforçado demais, e eu tenho conseguido. Tanto que eu não me envolvi com coisas erradas, e isso já fazem quase dez anos atrás. Para mim, é uma coisa, assim, que cada ano é uma vitória, uma vitória", complementa, em outro momento.





Também no vídeo, o mendigo pede para que empresários ajudem no emprego de ex-presidiários, como o próprio Givaldo.









"Aos senhores empresários, tenho batido em muitas portas e sei a dificuldade. Quando for alguém em vossas empresas, suas empresas, e aí quando fazem a ficha, e que puxam o CPF e quem vêem que a pessoa já errou, cara, se vocês não não oportunidade, não derem a oportunidade, como que o cara vai ser reintegrado socialmente, assim, na sociedade?", indaga.





"Como ele vai ser ressocializado? Ele ficou sem apoio, como vai sobreviver? Quando ele tinha errado, ele estava trancado, cara, aí, claro, o estado manda para ele uma comida, um espaço, é oprimido, tudo, mas mantém ele lá com vida. Mas quando em sociedade, ele precisa do apoio dos senhores", complementa.





Givaldo Alves, de 48 anos, passou de pessoa em situação de rua em Planaltina, Distrito Federal, a influenciador digital, com mais de 470 mil seguidores no Instagram. A fama chegou ao mendigo em março de 2022, após ele ser flagrado mantendo relações sexuais com Sandra Mara Fernandes, de 31, em um carro.





O marido dela, o personal trainer Eduardo Alves, interrompeu o ato e espancou Givaldo. A mulher foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar e ficou internada durante um mês. Enquanto isso, a polícia investiga se houve crime no caso.