Mulher vira 'onça' na frente de motel após descobrir traição do marido

Mulher 'virou' onça ao descobrir traição do marido em Belém, no Pará

Deyse aguardou o marido - que não teve identidade revelada - na frente do motel e, na sequência, ela se agachou, simulando uma pose de onça, e gritou para que o marido saísse do local.

A polícia foi acionada no local após Deyse jogar um tijolo na porta do motel, mas ela teria afirmado não ter medo de ser presa.





"Tudo o que Deus tira é livramento. Eu sou linda, sou bela, sou estudiosa, tenho minha faculdade. Não preciso ficar me doendo por esse 'merda'", desabafou.





As cenas de Dayse como "onça" viralizaram nas redes sociais e muitos internautas fizeram piadas sobre a cena poder fazer parte da novela Pantanal, da TV Globo, porque uma das personagens consegue se transformar no animal.





Além disso, ela também teria falado que não voltaria com o homem. "Deus me livre, mana. Tu tá vendo a vergonha que eu tô passando? Não sou Maíra Cardi, não", teria afirmado fazendo relação à Maíra Cardi, que descobriu uma série de traições do marido, Arthur Aguiar, mas reatou com ele pouco tempo depois.







"Ele aqui com a minha 'amiga', e eu em casa, lavando a cueca dele", ela teria dito na live.