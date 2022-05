Padeiro que pagou R$10 por sexo oral com menino de 11 anos é preso

Um padeiro foi preso, na manhã desta quinta-feira (19/5), pelo crime de estupro de vulnerável após pagar R$10 para fazer sexo oral com um garoto de 11 anos. O homem, de 56 anos, confessou o crime.

Padeiro aliciou menino de 11 anos com dinheiro em troca de favores sexuais

O caso ocorreu na terça-feira (17/5), no Sol Nascente. Segundo apuração da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), responsável pela investigação, o menino foi entregar um eletrodoméstico a pedido do pai e, no caminho, foi abordado pelo padeiro.