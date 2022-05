Temperatura cai, e sensação térmica chega a -4ºC na zona sul de São Paulo

Sensação térmica chega a -4ºC na zona sul de São Paulo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Durante a madrugada desta quarta-feira (18/5), a sensação térmica chegou a 4ºC negativos na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, apesar dos termômetros marcarem 7ºC, segundo a medição do Centro de Gerenciamento de Emergências.

De acordo com o órgão municipal, 7ºC foi a média na cidade até o início da manhã, mas no extremo sul da cidade, em Marsilac, a temperatura chegou aos 6ºC com sensação térmica de 1ºC.









A previsão do CGE é que o dia mantenha o céu limpo, com temperatura não passando de 14ºC. Os ventos podem superar a velocidade de 50 quilômetros por hora, aumentando a sensação de frio.





Nesta quinta-feira (19/5), o frio deve continuar, com as temperaturas variando entre mínima de 7ºC e máxima de 16ºC.