AO VIVO: sorteio da Lotofácil de R$ 1,5 milhão

Caixa vai pagar R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteia, nesta terça-feira (13/5), o concurso 2523 da Lotofácil. O prêmio está estimado em R$ 1,5 milhão. O evento é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Boa sorte!





As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para apostar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.



Como Jogar



A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h. O apostador deve marcar entre 15 e 20 dezenas, dentre as 25 disponíveis no cartão, e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 delas.



Se quiser, o jogador pode deixar que o sistema escolha os números para ele por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.



Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Sempre confira o seu bilhete de aposta.