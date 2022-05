Maior costelão do mundo: cidade comemora aniversário com 20 mil kg de carne

Parauapebas comemora aniversário com 20 mil kg de carne (foto: Reprodução/Instagram) Nesta terça-feira (10), o município de Parauapebas (PA) comemorou o aniversário de 34 anos com um churrasco de 1.200 costelões de boi, equivalente a 20 toneladas de carne. O evento foi organizado pelo Atacadão Macre e pelo Sindicato de Produtores Rurais de Parauapebas (SINPRODUZ) e teve o apoio do prefeito Darci Lermen (MDB), da Prefeitura e do atacadão Macre.









A estimativa é de que foram gastos R$ 338 mil em carne, sem contar as despesas com o evento. A celebração do aniversário da cidade durou três dias e também contou com a participação de cantores como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, que se apresentou para a multidão. O Município também promoveu a inauguração da Galeria dos Prefeitos de Parauapebas e ato com desfile das forças militares.





O evento repercutiu nas redes com comentários de elogios e críticas. O prefeito comemorou enquanto assistia à cobertura do evento na TV. “Virou notícia internacional”, afirmou em publicação no Instagram. Ele também publicou vídeos no churrasco e comemorando ao lado de voluntários que ajudaram na celebração.