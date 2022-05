Mulher assassinada com requintes de crueldade em Samambaia é identificada

(foto: Lucas Pacifico/CB)

Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia-DF) identificaram a mulher assassinada na manhã deste sábado (7/5), com requintes de crueldade . A vítima estava nua e com o corpo ainda em chamas, quando os bombeiros chegaram para prestar os primeiros socorros. Ao Correio, o delegado Rodrigo Carbone informou que ela foi esfaqueada ao menos 22 vezes.O caso é investigado como feminicídio por duas razões: a suspeita de estupro, uma vez que o vestido da vítima foi encontrado ao lado do corpo e, por conta do protocolo da Polícia Civil do Distrito Federal, de que toda morte violenta de mulher é investigada como crime em razão de gênero, informou o Rodrigo Carbone.Apesar de já ter todas as credenciais da vítima, Carbone pediu à nossa equipe que ainda não divulgasse o nome dela, até que os investigadores juntassem mais elementos sobre o caso.O crime aconteceu bem na entrada do Parque Gatumé, perto da rua. Um vizinho ouviu os gritos de socorro e, ao ver a cena, voltou em casa, pegou um balde de água e e tentou apagar as chamas. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde passará por perícia.