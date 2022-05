4ª edição do projeto 'Crie o Impossível' vai ter transmissão ao vivo

Evento já alcançou 50 mil estudantes de escolas públicas de três mil municípios brasileiros (foto: João Henrique Couto)

A 4ª edição do evento "Crie o Impossível" será realizada no próximo dia 3 de junho, de 8h às 12h, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas com transmissão ao vivo para 100 mil alunos em escolas públicas de todo o Brasil.

Realizado pela ONG "Embaixadores da Educação" em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento apresenta 11 palestras de profissionais que trazem representatividade para os estudantes por terem origens semelhantes às deles.

Eles vão compartilhar suas histórias de vida, falando sobre dificuldades, desafios e caminhos possíveis para superação e conquistas.

"Depois de duas edições em Belo Horizonte [MG], a experiência da edição remota do Crie o Impossível nos deu a certeza de que o evento precisava continuar sendo transmitido nacionalmente, pois tivemos um engajamento muito forte pelas redes", declarou Guilhermina Abreu, cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação.

Uma das edições do evento foi realizada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (foto: João Henrique Couto)

R$ 10 milhões em bolsas

O projeto também incentiva os jovens a participarem da jornada Empower, na qual os alunos identificam problemas de suas escolas e comunidades e criam soluções com o poder de mudar seu futuro.

Neste ano, os projetos da Empower devem atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e, ao final da jornada, os alunos destaque receberão mais de R$ 10 milhões em bolsas de estudo integrais para aprender inglês, fazer intercâmbio, cursar uma faculdade, entre outros.

Escolas públicas interessadas em transmitir o Crie o Impossível para seus alunos podem se inscrever gratuitamente pelo site www.crieoimpossivel.com.br.

História

Fundada em 2013, a ONG "Embaixadores da Educação" surgiu como um coletivo e, em 2017, foi formalizada com a missão de impulsionar estudantes de Ensino Médio a se tornarem realizadores e protagonistas de suas próprias histórias.

"Começamos o projeto da ONG com uma turma de 40 alunos e nos sentimos realizados por, hoje, impactarmos todo o Brasil como agentes de transformação social", disse Abreu.

André Vanoni de Godoy, que é diretor-superintendente do Sebrae, instituição correalizadora do evento, também acredita no potencial do projeto para gerar transformação na vida de milhares de estudantes.

"A importância do Crie o Impossível está em mostrar que o Impossível pode ser um limite ou pode ser um ponto de partida. E criar o impossível é uma escolha, não um destino", afirmou.