'Whopper Costela': Burger King troca nome de hambúrguer após reclamações

'Hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de costelinha', dizia Burger King (foto: Reprodução)

O Burger King decidiu renomear seu hambúrguer 'Whopper Costela' para 'Whopper Paleta Suína', após consumidores reclamarem que a carne do sanduíche não tinha costela na composição. O mesmo ocorreu com o 'McPicanha', sem carne de picanha, do McDonald's.

A repercussão negativa se espalhou rapidamente nas redes sociais. Para os consumidores, o 'Whopper Costela' é mais um caso de propaganda enganosa e de falta de transparência. O Burger King dizia que o sanduíche era feito com "hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de costelinha".

Após o ocorrido, a empresa pediu desculpas aos consumidores e disse que o produto continua igual. "A composição do hambúrguer permanece sendo 100% carne de paleta suína com aroma de costela, sem qualquer ingrediente artificial".

Ainda conforme o Burger King: "Quando lançamos o Whopper Costela, anunciamos que ele é feito de carne de porco - paleta suína - e com sabor de costela, sem qualquer ingrediente artificial. Mas a reação das pessoas é um recado bem claro. Hora de ouvir, aceitar e agir. Sem meias palavras, sem gracinha, sem relativizar o problema. Por isso, a gente vem a público dizer que sentimos muito pelo ocorrido e anunciar a troca imediata do nome do sanduíche para Whopper Paleta Suína", afirmou a empresa.

O Procon-SP notificou a empresa e pediu explicações sobre a composição do sanduíche e a campanha publicitária do 'Whopper Costela' até o dia 6 de maio.

"A empresa deverá apresentar a tabela nutricional do sanduíche, atestando a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, dentre outros) e documentos que comprovem os testes de qualidade realizados, demonstrando o processo de manipulação, acondicionamento e tempo indicado para consumo", disse o órgão.

Caso seja comprovado que houve indução do consumidor a erro, o Burger King poderá ser multada por publicidade enganosa em até R$ 11,6 milhões.