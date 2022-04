Dona Hermínia 'toma' Sapucaí para tributo a Paulo Gustavo: 'Cara incrível'

Homenagem a Paulo Gustavo compôs 'cardápio' do primeiro dia do Grupo Especial do Rio (foto: CARL DE SOUZA / AFP) Por todos os lados, foi possível ver Dona Hermínia na Marquês de Sapucaí durante a madrugada deste sábado (23/4). O desfile da São Clemente em homenagem a Paulo Gustavo, vítima da COVID-19 no ano passado, resgatou várias faces da mais célebre personagem do ator, da trilogia "Minha Mãe é uma Peça".





O Estado de Minas está no Rio para acompanhar o carnaval do recomeço na Sapucaí! Na concentração, a São Clemente testa o boneco gigante da Dona Hermínia. O enredo é Paulo Gustavo. #RioCarnaval2022



%uD83C%uDFA5 Guilherme Peixoto/EM/D.A Press pic.twitter.com/awInNfacei — Estado de Minas (@em_com) April 22, 2022

Cacau Protásio se emociona

Bateria da São Clemente desfilou de dona Hermínia (foto: Guilherme Peixoto/EM/D.A Press)

A apresentação contou com a participação de muitos famosos. Nomes como os atores Fábio Porchat, Marcelo Adnet, Betty Gofman e Marcos Veras figuraram na lista de presenças ilustres do cortejo.A São Clemente fez questão de mostrar, também, a luta de Paulo em prol dos direitos da comunidade LGBTQIA . Momentos do casamento dele com Thales Bretas foram mostrados.Um dos famosos presentes ao desfile, inclusive, fez questão de sair no time de canto da escola. O sambista Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, foi uma das vozes auxiliares a Leozinho Nunes e Maninho, os intérpretes oficiais.Vestido a caráter, como mais um das centenas de Hermínias, Arlindinho ajudou a conduzir um samba escrito por ele próprio. Na letra, os principais fatos da carreira de Paulo Gustavo são narrados pela mãe dele, Déa Lúcia.Segundo ele, a escolha por compor uma música em primeira pessoa foi a forma encontrada de fazer um tributo à mãe do ator."Nada mais justo do que homenagear, tentar minimizar [a dor] e trazer um pouco de alegria a tudo que essa mulher viveu. Por isso, dona Dea é tão maravilhosa", disse, aoA força da mãe de Paulo Gustavo encantou os componentes clementianos. Déa andou pela avenida no topo de uma alegoria que passou apagada por causa de um problema no gerador de energia."Ela merece um enredo. Ela é incrível", pediu Arlindinho.Ainda na concentração da São Clemente, no início da noite de ontem, outra versão de Hermínia, mas inflável, animou quem passava pela Avenida Presidente Vargas.Amiga de Paulo e colega dele em trabalhos como a série "Vai que Cola", do Multishow, Cacau Protásio fez questão de ressaltar a importância do tributo. Ela não pôde participar da homenagem porque foi destaque em um carro do Salgueiro, que desfilou antes da São Clemente."Paulo Gustavo merece todas as homenagens, todos os dias do ano", celebrou."Ele era um cara incrível. Quando dizem que Paulo era ligado nos 220 volts, é mentira. Ele era ligado nos 288 volts", emendou a atriz, que além de sair no Salgueiro, representou Nossa Senhora Aparecida no desfile da União da Ilha do Governador, no Grupo de Acesso.