Barco com 80 pessoas encalha no Lago Paranoá, em Brasília, durante festa

Uma embarcação com cerca de 80 pessoas encalhou, na noite deste domingo (10/4), no Lago Paranoá, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, o barco encalhou e o piloto não conseguiu sair. Não há pessoas feridas.

Equipes da corporação estão no local neste momento para auxiliar no resgate das pessoas. Chovia bastante no momento que a lancha encalhou, o que fez alguns passageiros entrarem em desespero e pedirem socorro pelas redes sociais.

De acordo com o capitão Paulo Jorge quando os militares chegaram algumas pessoas já estavam sendo resgatadas. "O pessoal estava calmo e tinham outras lanchas ajudando. A Capitanias dos Portos ficará responsável para averiguar os motivos que causaram o acidente", disse.





Os bombeiros receberam a ocorrência às 20h21. Segundo o capitão, uma grávida estava na embarcação e passou mal na hora da confusão.

Em um storie publicado no Instagram, uma mulher que participava da festa no barco escreveu aos seguidores: "Barco está afundando. Socorro, gente. Mandem outro barco para cá urgente, ao lado do Condomínio Life".

Os tripulantes ficaram desesperados e começaram a gravar stories pedindo socorro e dizendo que o barco estava afundando. Saiba mais: https://t.co/52RR3n3Nua pic.twitter.com/XYegaqd3zQ — Correio Braziliense (@correio) April 11, 2022





Ao Correio, um dos participantes da festa relatou que a embarcação encalhou depois da forte chuva que caiu na noite deste domingo. "Todos começaram a ficar preocupados e assustados. Graças a Deus, ninguém ficou ferido", disse.





O DJ Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna, estava tocando no barco minutos antes dele encalhar. A participante do Big Brother Brasil 17, Elis Nair, estava na embarcação e também compartilhou os momentos de tensão. Outro passageiro gravou cenas dentro da embarcação, e mostrou que bastante água já havia entrado dentro do barco.