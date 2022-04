Funcionários que ganharam R$ 122 milhões na Mega não aparecem no trabalho

Os 44 funcionários de uma empresa portuária, em Santos, no litoral de São Paulo, não apareceram ao trabalho nesta segunda-feira (4/4) (foto: Reprodução/TV Tribuna)

Após ganharem o prêmio máximo da Mega-Sena sorteada no último sábado (2/4), os 44 funcionários de uma empresa portuária, em Santos, no litoral de São Paulo, não apareceram ao trabalho nesta segunda-feira (4/4). O grupo apostou em um bolão e levou R$ 122,6 milhões, o que rendeu R$ 2.786,981,17 milhões para cada um.





Segundo apurado pela emissora local TV Tribuna, o primeiro dia útil dos ganhadores foi marcado pela ausência. O grupo já relatou a amigos que "pretendem mudar de vida" e não estão com a "mínima vontade" de voltar à rotina de trabalho regular.

Funcionários que não participaram do bolão contaram que não se fala em outra coisa na empresa. Outros, ainda, chegaram a vazar de propósito os dados dos apostadores na internet, o que causou grande transtorno entre os vencedores. O motivo foi não terem participado do bolão, que poderia ter mudado a vida deles.





Um dos ganhadores contou, sob anonimato ao G1, que alguns colegas que não jogaram ficaram "aos prantos e chorando sem parar" quando souberam da notícia. Uma parte dos que não ganharam está em tristeza profunda porque geralmente sempre participa dos bolões feitos na instituição.





A ausência dos funcionários ligou um alerta nos executivos da empresa, que, segundo o G1, já pensam em abrir uma seleção para reposição das vagas que podem ser deixadas pelo grupo milionário. Os postos de trabalho vão desde faxineiros a técnicos em quase todas as áreas da empresa.





A aposta do grupo foi feita por volta das 12h do dia do sorteio, no sábado (2/4). Cada um dos 44 vencedores gastou R$ 17,18 para participar de dois jogos com nove números. Além dos números sorteados na Mega (22-35-41-42-53-57), eles ainda escolheram o 6, 13 e 45, que não foram escolhidos pela roleta da Caixa.





A Caixa informou que 23 das 44 cotas do bolão dos funcionários já começaram o processo de resgate do prêmio, na segunda-feira (4/4). Em 2015, a lotérica que registrou a aposta, a Santo & Santo, já havia dado sorte a outro bilhete, que distribui mais de R$ 98 milhões aos seus donos.





Em março, outra bolada saiu para morador litoral de SP

Em 19 de março, um morador de Mongaguá, também no litoral de São Paulo, levou para casa o prêmio de R$ 94 milhões da Mega-Sena. A cidade, pequena, chegou a se unir para desvendar o mistério de quem era o sortudo.





Poucos dias depois do sorteio, ele foi até a Caixa Econômica Federal para resgatar o prêmio, conquistado com uma aposta única, no valor mínimo. Ele não participava de nenhum bolão, por isso levou todo o prêmio para casa sozinho.