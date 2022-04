Mega: bolão milionário causa briga entre funcionários e vazamento de dados

Prêmio principal estava acumulado e rendeu R$ 2,7 milhões para cada um dos envolvidos (foto: Ed Alves/CB)

Cada participante do bolão gastou R$ 17,18 para comprar cota nos dois jogos com nove números no total. Isso dá um investimento de R$ 755,92 para o grupo completo de 44 pessoas. Na lista de vencedores, há pessoas de diferentes cargos, desde trabalhadores da limpeza até gerentes, analistas e executivos. A mesma fonte disse ao portal G1 que o vazamento de dados gerou brigas no grupo de WhatsApp em que as apostas foram feitas, perfis nas redes sociais e até números de telefone foram divulgados.





Enquanto alguns ganhadores seguiram comemorando nas redes, outros apagaram perfis em todas as plataformas para evitar a identificação. A aposta de Santos foi a única ganhadora com 6 acertos, outros 267 jogos ganharam a Quina e 20,7 mil a Quadra. O bolão de 44 cotas foi registrado na lotérica Santo & Santo, no bairro Vila Mathias, por volta das 12h de sábado, mesmo dia do sorteio. Os números vencedores foram: 22-35-41-42-53-57.





Um bolão de empresa para jogar na Mega-Sena na cidade de Santos, litoral de São Paulo, fez 44 novos milionários neste sábado (2/4). Entretanto, o que era para ser um momento de alegria, acabou se transformando em confusão generalizada. É que, embora todos tenham sido convidados a participar da aposta, algumas pessoas não jogaram e tiveram reações extremas ao saber da sorte dos colegas.Em entrevista ao portal, um dos vencedores disse que os funcionários que não jogaram ficaram “aos prantos e chorando sem parar” quando souberam da notícia. Ainda segundo o ganhador não identificado, algumas pessoas vazaram de propósito os dados dos apostadores na internet, causando grandes transtornos. O prêmio total do grupo foi de R$ 122,6 milhões, que renderá R$ 2.786.981,17 para cada.