Homem forçava jovens a fazer sexo para não serem 'castigados por espíritos'

O caso está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (foto: Divulgação) Um homem de 45 anos investigado por estupro foi preso, na manhã deste domingo (3/4), na cidade de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas seriam cinco jovens de idades entre 19 e 24 anos, que eram forçados a manter relações sexuais com o homem e entre si.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito dizia que, se fosse contrariado, os jovens seriam castigados por ‘espíritos’.

De acordo com os depoimentos, os jovens eram forçados a masturbar o suspeito, fazer sexo oral e manter relações sexuais uns com os outros. O homem afirmava que tinha acesso a várias armas de fogo, e teria ainda mostrado imagens de uma pessoa machucada, alegando que aquele era o destino de quem não obedecia as entidades.

O caso está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher. O suspeito foi preso em casa e encaminhado para a cadeia de Itaquaquecetuba.