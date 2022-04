Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande, foi 'varrida' após deslizamento de terra

(foto: Reprodução Redes Socias)

Uma imagem que chocou moradores e turistas que conhecem as prais de Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ). A bela Praia de Itaguaçu foi totalmente coberta pela terra e a vegetação que desceram do morro, após deslizamento ocorrido na madrugada de sábado (2/4).





O município viu cair ontem o maior volume de chuva de sua história, com 655 mm no continente e 592 mm na Ilha Grande, causando estragos e mortes também no bairro Monsuaba . Perto da região, na histórica Paraty (RJ), um deslizamento de terra atingiu sete casas na Praia de Ponta Negra , matando seis pessoas da mesma família.Segundo Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis, o deslizamento de terra abrangeu desde a vertente do morro, no alto da Ilha Grande, até a Praia de Itaguaçu.As casas que existiam no caminho foram todas encobertas. Moradores da Praia Vermelha, próximo dali, garantiram que quatro moradores foram soterrados na Praia de Itaguaçu.Outras regiões da Ilha Grande também foram afetadas por deslizamentos, como a Vila do Abraão, Praia Vermelha, Araçatiba, Provetá e Aventureiro.Com o solo encharcado e previsão de mais chuva, o risco para deslizamentos continua alto. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às sirenes do sistema de alerta.