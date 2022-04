Adrilles pode ser condenado a 3 anos de prisão por suposta saudação nazista

Gesto de Adrilles Jorge foi interpretado como saudação nazista pelo MP-SP (foto: Reprodução/redes sociais)









Se condenado, o comentarista da "Jovem Pan" pode pegar até três anos de prisão e pagar multa.





"O contexto em que foi feito o gesto, a absoluta identidade estética, o fato de o denunciado jamais ter usado tal maneira de se despedir nos cerca de 60 programas dos quais participou anteriormente são elementos que evidenciam a utilização da saudação nazista", diz um trecho da denúncia.





O documento pede também que as imagens do programa, retirado do ar pela emissora, sejam analisadas para uma decisão judicial.





"O contexto guarda relevância tão somente para evidenciar que o gesto externalizado é a saudação nazista 'Sieg Heil', a qual encontra subsunção penal em razão do conteúdo inerente, cujo significado era de pleno conhecimento do ora denunciado ao tempo da conduta", aponta a denúncia.

Gesto, demissão e recontratação

No início de fevereiro, o comentarista político da "Jovem Pan" encerrou sua participação no programa "Opinião" com um gesto similar ao chamado "Sieg Heil", uma saudação nazista que, em alemão, significa 'viva a vitória'. Na ocasião, o assunto era a polêmica fala de Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, que sugeriu que o Brasil tivesse um partido nazista dentro da legalidade.





Após o gesto de Adrilles, a "Jovem Pan" demitiu o comentarista , que alegou ser alvo da "cultura do cancelamento".





"A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, Um tchau é interpretado como um (sic) saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo", escreveu no Twitter.

Na semana passada, porém, a emissora anunciou a recontratação de Adrilles . Ele voltou ao posto de comentarista do programa "Morning Show", na segunda-feira (28/03).

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denuciou Adrilles Jorge após uma suposta saudação nazista do comentarista feita no encerramento do programa "Opinião", exibido pela "Jovem Pan", em fevereiro deste ano.