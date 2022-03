Trisal faz sucesso nas redes dividindo a rotina do relacionamento; veja

Graziela, Diogo e Natalia, membros do trisal, na praia (foto: Reprodução/Instagram)





Na conta, o trio compartilha sua rotina com os mais de 15 mil seguidores, respondendo curiosidades do público e saindo em defesa do modelo de relação poligâmico ou “amor livre”, como eles intitulam.









'O objetivo é mostrar que é possível amar mais de uma pessoa, viver o amor livre e sem preconceito', diz Natalia em entrevista ao G1.



Como tudo começou Graziela e Diogo são moradores de Palmas, capital do Tocantins, onde dividem a vida de casados há mais de 15 anos. O casal se conheceu ainda no ensino médio e está junto desde então. Porém, em 2020, ao ser questionada por um amigo se teria coragem de se relacionar com outra mulher, Graziela se sentiu instigada a viver a experiência, compartilhando com o marido, que também gostou da ideia.



A advogada conta que quando viram Natalia, já com a ideia em mente, “gostaram de cara”, mas que a influencer resistiu às investidas do casal.



Natalia conta que ficava sem graça com a situação e que o fato dos dois serem casados gerava nela uma insegurança na hora da paquera. Entretanto, diante de um distanciamento do casal, que resolveu desistir do flerte, a influenciadora percebeu o desejo de viver algo diferente. Durante a pandemia, o trisal teve seu primeiro passo, datado em 5 de outubro de 2020.



Mas foi em outubro de 2021 que o trio assumiu de vez a relação. Após um breve término, provocado por uma “discussão boba”, como coloca a advogada, eles perceberam que não queriam mais ficar separados. Foi quando Grazi e Diogo optaram por pedir Natalia em namoro, com direito até a anel.



Hoje os três vivem uma vida de casados, dividindo as contas e a rotina.



Desafios Natalia dividiu, em entrevista ao "G1", os muitos desafios de viver uma relação a três. A jovem comenta sobre os “olhos maldosos” e as especulações de traição, que acabaram motivando o trisal a assumir o relacionamento em junho de 2021.



O trio conta que não temia o julgamento das pessoal em geral, mas que a família sempre foi um aspecto delicado. Graziela relata o medo de dividir a experiência com seus pais, um pouco mais conservadores, mas celebra a boa relação que foi conquistada pelo trisal em relação aos respectivos familiares.



Natalia fala sobre a maneira como a notícia não foi bem recebida em alguns ambientes, dentre eles no trabalho e com os amigos. A jovem conta que teve sua sexualidade invalidada por não ter declarado sua bissexualidade antes. Alguns amigos disseram que ela estaria com a Grazi apenas para estar com o Diogo.



Natalia dividiu, em entrevista ao "G1", os muitos desafios de viver uma relação a três. A jovem comenta sobre os “olhos maldosos” e as especulações de traição, que acabaram motivando o trisal a assumir o relacionamento em junho de 2021.O trio conta que não temia o julgamento das pessoal em geral, mas que a família sempre foi um aspecto delicado. Graziela relata o medo de dividir a experiência com seus pais, um pouco mais conservadores, mas celebra a boa relação que foi conquistada pelo trisal em relação aos respectivos familiares.Natalia fala sobre a maneira como a notícia não foi bem recebida em alguns ambientes, dentre eles no trabalho e com os amigos. A jovem conta que teve sua sexualidade invalidada por não ter declarado sua bissexualidade antes. Alguns amigos disseram que ela estaria com a Grazi apenas para estar com o Diogo.

Vivendo a três

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivendoatres_ (@vivendoatres_)

No perfil do Instagram, eles compartilham a rotina e respondem semanalmente dúvidas dos seguidores.



Os três contam que têm muitos curiosos e que a pergunta mais respondida é sobre sexo. Recebendo, inclusive, muitos pedidos para participar.



Diogo responde, entretanto, que o relacionamento entre os três é totalmente fechado e que não há espaço para mais uma pessoa.



As namoradas Natalia e Graziela afirmam que pretendem engravidar juntas, mas que esse é um plano “bem mais para frente”, ressalta a influenciadora.



Quando perguntados pelo "G1" sobre a possibilidade de amar ambos na mesma intensidade, Graziela diz que não existe diferenciação e que ama os dois da mesma maneira.

'Eu não consigo fazer diferenciação entre o Diogo e a Natalia. O Diogo é tão importante quanto a Natalia, não importa se eu e ele estamos juntos há mais tempo. Eles ocupam posições iguais na minha vida. É o mesmo carinho, mesmo cuidado, mesmo respeito, mesma preocupação. E até mesmo na química, no desejo sexual, há uma química muito grande entre os três', conta ela.





Já Diogo fala das vantagens de se viver uma relação a três. Para ele, a relação de parceria, amizade e companheirismo que ele mantinha com Graziela foi duplicada com a entrada de Natalia na relação. *Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

-->

--> --> -->--> -->

Há quem diga que um é pouco, dois é bom e três é demais, mas não é o caso da advogada Graziela Veras, de 31 anos, do empresário Diogo Matheus Simon, de 33, e da influencer Natalia Bezerra, de 26, donos do Instagram “Vivendo a Três”, onde compartilham a experiência de viver um trisal.-->