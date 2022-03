Mega-Sena: além dos R$ 94 mi, mineiros levaram prêmio de até R$ 177 mil

Um deles, de BH, vai levar R$ 177.271,40, por ter apostado 9 números no sorteio simples e outra também da capital mineira R$141.817,12 no bolão. Outros dois, de BH e Barbacena, vão levar R$106.362,00 por apostarem 8 números. Por fim, outro sorteado em BH leva R$ 70.908,54, por ter jogado 7. A maioria, porém, que fez a aposta simples, de 6 números, vai levar R$ 35.454,28.

Confira as cidades mineiras dos vencedores do prêmio de R$ 35 mil: Araxá (1); Belo Horizonte (7); Bonito de Minas (1); Buenópolis (1); Cachoeira da Prata (1); Camanducaia (1); Campo Belo (1); Capelinha (1); Contagem (1); Coqueiral (1); Coronel Fabriciano (1); Diamantina (1); Extrema (1); Frutal (1); Itajubá (1); Januária (1); Juiz de Fora (2); Lagamar (1); Lavras (1); Maripá de Minas (1); Montes Claros (1); Nova Lima (1); Piedade de Caratinga (1); Santa Luzia (1); Santo Antônio do Aventureiro (1); São Domingos do Prata (1); Uberaba (4); Uberlândia (1); Unai (1).