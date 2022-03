Mega-Sena sorteia R$ 190 milhões hoje (19/3): veja o que fazer se ganhar

Prêmio da Mega-Sena chegou a R$ 190 milhões e passou a ser o quinto maior da história (foto: Nacho Doce/REUTERS)

O que fazer com R$ 190 milhões? A bolada acumulada pela 13ª vez consecutiva da Mega-Sena será sorteada hoje. O valor superou o montante anterior e assumiu a posição de quinto maior valor da história entre os prêmios regulares — exceção dos sorteio da Mega da Virada. O concurso nº 2464, ocorre às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pela internet.

A servidora pública Catarina Rodrigues, 60 anos, estará atenta ao sorteio. A moradora do Guará fez seis jogos, com números escolhidos pelos filhos. Ela lembra que acertou a quadra da Mega-Sena, apesar de jogar ocasionalmente. Se ganhar a bolada, ela diz que, primeiro, vai esfriar a cabeça para se decidir. "Os planos são tantos que não sei o que faria. A adrenalina iria subir, então, teria que me acalmar antes de tudo. Iria aproveitar para pagar as contas, em primeiro lugar, ajudar as pessoas, os familiares e, depois, viver a vida com a minha família, conhecer o mundo", conta.

Outra que está na torcida para ser a sortuda da vez é Jessiane Fernandes Azevedo, 28. A gerente operacional fez um bolão com colegas de trabalho. A moradora de Ceilândia revela que, caso seja premiada, tem prioridades elencadas. "Não dá nem para raciocinar, né? É muita coisa. Primeiro iria me assustar, mas aí ia focar em resolver minha vida, comprar uma casa, ajudar minha família. Depois disso, iria pensar nas outras coisas", diz.

O que fazer?

O economista William Baghdassarian explica que, a melhor forma de lidar com tanto dinheiros é investir em um portfólio diversificado. Imóveis, ações, renda fixa e moeda estrangeira estão entre as opções mais rentáveis entre as aplicações. "A pessoa deve evitar, ao máximo, colocar todos os ovos em uma cesta só", compara. Ele detalha que, devido às elevadas taxas de juros, os investimentos podem ter um pouco mais de risco, gerando cerca de 1% do valor ao mês, de forma nominal.

Baghdassarian aconselha consultar alguma instituição financeira ou algum gestor de investimento profissional. "Às vezes, a pessoa até tem um conhecimento técnico para investir, mas ela não tem a disponibilidade para poder ficar acompanhando isso ao longo do dia. É exatamente por essa falta de tempo que ela pode acabar perdendo momentos que, normalmente, você mudaria a sua estratégia ou faria alterações para seguir com um bom rendimento", explica.

O apostador deve escolher, no mínimo, seis dezenas entre os 60 números disponíveis para compor um jogo. É possível ganhar prêmios ao acertar quarto ou cinco números. O jogo com seis dezenas custa R$ 4,50, e a chance de marcar a sena é de um em mais de 50 milhões. Por sua vez, caso a quantidade de dezenas escolhidas seja 15, o máximo permitido, o valor da aposta sobe para R$ 22.522,50, mas a probabilidade de vitória sobre para uma em 10 mil.