Salmonella: Anvisa proíbe venda de filé-mignon contaminado; entenda

Além do ovo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nessa terça (7/3), a venda de uma leva de filé-mignon da marca BF Meat contaminado com Salmonella.Na resolução nº 721, de 7 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União, além da proibição da comercialização, distribuição e uso do alimento, a agência define que o seu recolhimento será feito de forma voluntária.A análise do filé mignon 3/4, marca BF Meat, lote 27/01/2022 e validade 28/03/2022, da empresa Berfrigo Alimentos LTDA. foi realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que averiguou a contaminação.É comum que o primeiro alimento que vem à mente quando se menciona a Salmonella seja o ovo, mas a verdade é que a bactéria pode estar presente em diversos alimentos. Produtos agrícolas, carnes, leite e ovos são mais comumente contaminados com a bactéria.A bactéria do gênero Salmonella é transmitida pela ingestão de alimentos com fezes de animais contaminados e pode causar a infecção denominada salmonelose. Os sintomas principais são dores na barriga, náuseas, vômitos e diarreia, enquanto o tratamento é realizado com antibiótico prescrito por especialista.Para evitar a infecção é recomendado higienizar bem os alimentos e evitar o consumo de carnes e ovos crus e malcozidos.