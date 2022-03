Mulher é morta a tiros enquanto segurava bebê de cinco meses no colo

De acordo com a Polícia Militar da região, Jhennifer carregava o filho de cinco meses no colo na hora do assassinato (foto: Reprodução/redes sociais )

Uma jovem de 23 anos, identificada como Jhennifer Fernanda Machado da Silva, foi morta a tiros, nesta segunda-feira (7/3), na cidade de Mandaguari, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar da região, a vítima carregava o filho de apenas cinco meses no colo na hora do assassinato.





O corpo foi encontrado no interior da casa da vítima. Segundo a Polícia Civil do Estado, a residência foi invadida por quatro criminosos que procuravam o companheiro de Jhennifer. Durante o crime, eles ainda mataram um cachorro da raça pitbull que estava no quintal. O filho da vítima não se feriu.





O corpo da jovem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado.