Banhista é vítima de ataque por piranhas em Caldas Novas (GO)

Piranhas atacam turista em Caldas Novas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um turista foi atacado por piranhas, no sábado (5/3), enquanto se banhava no Lago Corumbá, em Caldas Novas (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve ferimentos no pé esquerdo e no joelho direito e foi encaminhada para um hospital nas proximidades. Essas informações são do portal de notícias UOL.

A identidade da vítima não foi revelada.









Segundo acidente em menos de menos de uma semana



Acidentes com piranhas são comuns em Caldas Novas e o ataque de sábado foi o segundo da semana. Na segunda-feira (28/2), outro turista foi atacado por piranhas no Lago Corumbá, durante o feriado de carnaval e perdeu parte do dedo.



Ainda de acordo com informações do portal UOL, o local conta com placas para alertar as pessoas da presença desses peixes desde 2014.