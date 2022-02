Mulheres organizam fórum gratuito sobre gênero, maternidade e infância

Temas como riscos da pornografia, o papel das mídias na educação de criança e a maternidades negras e indígenas serão abordados (foto: Pixabay/ reprodução)

Confira a programação

11/03

09:00 – 10:00

Mesa de abertura

Andressa Reis / Anne Rammi / Cila Santos / Jéssica Petit





Ivana Moura

11:00 – 12:00

Violência médica contra mulheres e crianças

Eugênia Rodrigues / Júlia Matos / Lena Rubia / Verônica Linder





14:00 – 15:00

Os direitos das mulheres e crianças

Alessandra Andrade / Anne Rammi / Raquel Marques





16:00 – 17:00

Mulher, capitalismo e meio ambiente

Carolina Bertassoni / Elaine Teixeira / Gi del Fuoco





12/03

09:00 – 10:00

Organização política autônoma de mulheres

Gislaine Monfort / Mariana Amaral / Natalia Kleinsorgen





11:00 – 12:00

O papel das mídias na educação de crianças e adolescentes

Aline Rossi / Andreia Nobre / Mariana Amaral





14:00 – 15:00

Mulher e Universidade: ocupar é preciso

Adélia Mathias / Gisa Camilo / Juliana Márcia / Malu Prestes





16:00 – 17:00

Criação de crianças e os desafios do gênero

Cila Santos / Nay Macedo / Thais Basile





13/03

09:00 – 10:00

Lesbianidade e feminismo no Brasil: relatos e reflexões

Brisa Kamulenge / Gisela Carvalho / Natacha Orestes





11:00 – 12:00

Maternidades negras e indígenas: um ato de resistência

Brisa Kamulenge / Carolina Porto / Tamyris Monteiro





14:00 – 15:00

Infância, adolescência e os riscos da pornografia

Amanda Palmar / Izabella Forzani / Katyane Souza





16:00 – 17:00

Mesa de encerramento



As mesas são compostas por pedagogas, psicólogas, advogadas, historiadoras, sociólogas, biólogas, doulas, comunicadoras, pesquisadoras.



“Vivemos um momento de profundo retrocesso dos direitos das mulheres e das crianças em que sofremos ataques tanto da direita quanto da esquerda. Os discursos, tanto do campo conservador quanto de um suposto campo progressista, não têm levado em conta as demandas reais desse grupo, que tradicionalmente sempre estão excluídos do debate público”, aponta Cila.

Toda e qualquer mulher, seja mãe ou não, que esteja interessada são bem-vindas para participar. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas por este link









Um encontro pensado, organizado e realizado somente por mulheres para discutir temas pertinentes à realidade da mulher, maternidade e infância. Esse é o objetivo do Fórum Nacional da Mulher e Infância, realizado por uma organização independente, sem fins lucrativos, formada por um grupo de mulheres interessadas em conscientizar e engajar o público nos debates sobre as questões da atualidade. Serão 10 mesas, 30 palestras e 3 dias de programações gratuitas nos dias 11, 12 e 13 de março.Cila Santos, uma das organizadoras do fórum, contou que a ideia surgiu em conversas realizadas por um grupo de mulheres, mães, preocupadas com questões diretamente ligadas às questões de proteção dos direitos das mulheres e das crianças."A questão mais urgente é sempre como proteger mulheres e crianças da violência masculina, que acontece sistematicamente e de maneira institucionalizada. E aí atravessam essa pauta a violência doméstica, obstétrica, pediátrica, violência sexual, entre outras", contou.Nesta primeira edição, que ocorrerá inteiramente on-line e de forma gratuita, elas vão promover o encontro de 30 mulheres palestrantes que atuam no Brasil e internacionalmente em discussões centradas nos diversos problemas enfrentados por mulheres e crianças, com debates nas áreas do direito, saúde, educação, raça, inclusão, mídia, cidadania e questões sociais.