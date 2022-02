Julgamento de planos de saúde tem protesto e mobilização nas redes sociais

Mães protestam com correntes, em frente ao STJ, antes do julgamento da lista da ANS. Elas se acorrentaram às grades do tribunal (foto: Reprodução/redes sociais)

O julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa , foi marcado por protesto e mobilização nas redes sociais.





Cerca de cem mães e pessoas com deficiência, doenças raras ou crônicas, que precisam de tratamentos e terapias pagos pelos planos de saúde, fizeram um protesto em frente ao tribunal, nesta quarta-feira. Elas se acorrentaram às grades do STJ para pedir que os ministros decidam pelo entendimento de que o rol de procedimentos da ANS seja taxativo. Com isso, os planos de saúde são obrigados a arcar com os custos desses tratamentos.





Mas antes mesmo do julgamento começar, vários famosos se mobilizaram nas redes sociais para pressionar os ministros a decidirem pela interpretação exemplificativa.





O apresentador Marcos Mion, que tem um filho autista, publicou no Instagram e no Facebook, um vídeo chamando a atenção para os riscos ao tratamento de pessoas com autismo, além de pacientes de várias outras doenças que têm procedimentos e terapias negados pelas operadoras.





O senador e ex-jogador Romário (PL/RJ) também publicou um vídeo se posicionando contra o rol taxativo da lista. Ele é pai de uma menina com síndrome de Down.

O STJ vai decidir se os planos de saúde devem cobrir APENAS os procedimentos listados no rol da ANS.

Defendemos q essa lista de procedimentos da ANS sirva de exemplo, mas não limite os procedimentos. Esse rol não pode ser TAXATIVO. #RolTaxativoMata #DigaNaoAoRolTaxativo pic.twitter.com/7a28giPzVa %u2014 Romário (@RomarioOnze) February 23, 2022





A hashtag #RolTaxativoMata ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta quarta-feira. Durante a leitura do voto da ministra Nancy Andrighi, o termo chegou a ficar em primeiro lugar.





Veja outros famosos que se posicionaram contra o rol taxativo.

Caso seja considerado taxativo, os planos terão total poder de NEGATIVA para atendimentos dessas demandas. Isso é muito sério!



Essa é uma grave restrição do direito à saúde e a sociedade. NÃO podemos silenciar! #RolTaxativoMata %u2014 Juliette (@juliette) February 23, 2022

O lucro dos convênios não pode estar acima do direito a saúde! Está em votação no STJ medida que vai permitir que planos de saúde neguem cobertura de tratamento não previstos! Protesto de mães e familiares contra a medida na frente do tribunal. #RolTaxativoMata #RolTaxativoNão pic.twitter.com/asUQI2MyU7 %u2014 ERIKA HILTON %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F%uD83E%uDDDC%uD83C%uDFFE%u200D%u2640%uFE0F%uD83D%uDC89 (@ErikakHilton) February 23, 2022

Quem não sabe o que está acontecendo, lê aqui. É muito importante %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFB https://t.co/MQ9X8QHUO9 %u2014 Paolla Oliveira (@paolla) February 23, 2022

O STJ está julgando o rol da ANS, chamado de Rol Taxativo, que pode mudar a cobertura de tratamentos feitos pelo plano de saúde. Se isso acontecer, pessoas com deficiência, crianças autistas e muitos que dependem de tratamentos podem ser prejudicados. #RolTaxativoMata %u2014 Manuela (@ManuelaDavila) February 23, 2022

Julgamento adiado





O julgamento teve início no ano passado, com o voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, pela taxatividade da lista da ANS. Mas foi interrompido pelo pedido de vista da ministra Nancy Andrighi.





Nesta quarta-feira, a audiência foi retomada no STJ com o voto da ministra Nancy. Ela se posicionou pelo entendimento de que o rol deve ser interpretado de maneira exemplificativa, discordando da fundamentação do voto do relator.





Ao final da leitura de seu voto, a ministra se solidarizou com as pessoas que estavam acorrentadas às grades do tribunal aguardando a decisão. “Que a saúde de cada um e de todos seja devolvida’, disse.





O julgamento foi novamente interrompido depois de novo pedido de vista, desta vez pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado e o placar está em 1x1, restando sete ministros para proferirem seus votos.

