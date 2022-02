Servidora do DF recebe vacina contra COVID totalmente produzida no Brasil

Servidora da Secretaria de Saúde foi uma das voluntárias a receber a dose da AstraZeneca fabricada no Brasil (foto: Tony Winston/ Agência Saúde DF) A servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) Juliana Françoise, 42 anos, foi a primeira pessoa no Brasil a receber a versão 100% nacional do imunizante da AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A vacina foi a dose de reforço da servidora, que chegou a contrair a covid-19 no ano passado, mas não apresentou sintomas.









A funcionária pública estava entre os cinco voluntários vacinados pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira (22/2). “É uma enorme satisfação e uma esperança para todos nós”, ressaltou Juliana.





O secretário da pasta de saúde do DF General Manoel Pafiadache destacou o uso do imunizante produzido no país para contribuir com a vacinação da população. “Daqui a pouco nós teremos a aquisição e a distribuição dessas vacinas que vão nos auxiliar no enfrentamento da pandemia com a cobertura vacinal que tanto desejamos”, afirmou o general durante o evento.









O Ministério da Saúde informou que investiu R$ 1,9 bilhão para que a FioCruz pudesse produzir todos os componentes da vacina, incluindo o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). O contrato de transferência de tecnologia com a farmacêutica britânica AstraZeneca foi assinado em junho de 2021.





Para o ministro Marcelo Queiroga, a vacina 100% fabricada no Brasil representa o fortalecimento da indústria brasileira da saúde. “Representa a nossa liberdade do Brasil em relação à produção de vacina covid-19 com IFA nacional. É um grande salto para o nosso país”, pontuou o ministro.









*Com informações da Secretaria de Saúde