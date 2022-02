'Abri BO contra mim': homem pediu para ser preso temendo matar a ex-mulher

O homem estava na casa da ex-mulher quando decidiu pedir para ser preso, após uma viatura da PM passar pelo local (foto: Divulgação/PMES)

Um homem de 24 anos pediu à Polícia Militar do Espírito Santo para ser preso. O confeiteiro Samuel Santos Souza tinha ido até a casa da ex-mulher, em Vitória, para ameaçá-la. Quando uma viatura da PM passou pelo local, o homem pediu que os policiais interviessem para evitar que a briga acabasse em violência ou morte.





"Mandei várias mensagens dizendo para ela que, se não voltasse comigo, ia matar ela e o cara que está com ela. Para isso não acontecer, abri um B.O contra mim mesmo. Foi uma atitude para proteger a mim, a ela e também a nossa filha, de três anos. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura para mim", admitiu o confeiteiro, enquanto estava no Departamento Médico-Legal (DML), aguardando a prisão.





Segundo Samuel, o relacionamento terminou há quatro meses, depois que a mulher descobriu três traições dele. Foi então que as ameaças começaram.





"Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui (na prisão) consigo deixar ela segura.”





A ex-mulher de Samuel disse que nunca foi agredida, mas nos últimos meses as ameaças se tornaram mais frequentes. De acordo com ela, o confeiteiro não aceitou o término do relacionamento e começou a pressioná-la a voltar.





A Polícia Civil do Espírito Santo informou, em nota, que Samuel foi preso pela Lei Maria da Penha, devido a ameaça feita à ex-mulher. Foi estabelecida uma fiança, de valor não divulgado, que não foi paga. Por isso, o homem foi levado para o Centro de Triagem de Viana.

