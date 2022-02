Professor de Anatomia é afastado por suspeita de tráfico de mão e placentas

Professor de Anatomia é afastado por suspeita de tráfico de órgãos no Amazonas (foto: Divulgação)

A Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão, nesta terça-feira (22/2), na casa do professor da disciplina de Anatomia da Escola Superior de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Helder Bindá Pimenta, por tráfico de órgãos humanos. De acordo com informações preliminares, o professor é acusado de ter enviado uma mão e duas placentas de Manaus, capital do Amazonas, para Singapura, na Ásia. A Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão, nesta terça-feira (22/2), na casa do professor da disciplina de Anatomia da Escola Superior de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Helder Bindá Pimenta, por tráfico de órgãos humanos. De acordo com informações preliminares, o professor é acusado de ter enviado uma mão e duas placentas de Manaus, capital do Amazonas, para Singapura, na Ásia.

Por meio de nota, a reitoria da UEA confirmou o afastamento por 30 dias do professor e também a "busca e apreensão pela PF de um computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação, utilizadas como prática de ensino da disciplina, no laboratório de Anatomia" da universidade.





O referido laboratório, realiza a técnica de plastinação desde 2017, procedimento técnico de preservação de matéria biológica, criado pelo cientista Gunther Von Hagens em 1977 e que consiste em extrair os líquidos corporais, tais como a água e os lipídios, através de métodos químicos, para substituí-los por resinas.





Bindá é natural da cidade de Ouro Preto, em Rondônia e é professor da universidade desde 2013.





Operação



A Operação Plastina foi autorizada pela 4ª Vara Criminal, que também determinou o afastamento do professor. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação da polícia, na residência do professor e no Laboratório de Anatomia da ESA/UEA. De acordo com informações preliminares, há indícios de que o professor postou uma encomenda com os órgãos humanos tendo como destinatário um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana.