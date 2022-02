Mulher morre após rede se desprender da parede em Guarapari

No último sábado (19/2), Claydiane Fick, 36 anos, morreu após a rede em que se balançava com a irmã dela se desprender da parede, em Guarapari (ES) (foto: Reprodução/redes sociais)

No último sábado (19/2), Claydiane Fick, 36 anos, morreu após a rede em que se balançava com a irmã dela se desprender da parede, em Guarapari (ES). O caso ocorreu na casa dela, após a pilastra que segurava a rede desmoronar e cair sobre a mulher. Ela mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Leidiane Fick, irmã da vítima, contou que Claydiane esperava a hora do almoço quando foi deitar na rede. Ela se juntou à irmã, deitando do lado contrário. Em seguida, a irmã se abaixou para pegar o cachorro da família e colocar no colo. A rede se soltou da parede com o peso e arrancou pedaço do concreto que acertou a vítima.





A filha de Claydiane estava na sala quando ouviu os gritos da tia e foi ver o que havia acontecido. Vizinhos escutaram os gritos e acionaram o Corpo de Bombeiros.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao chegar no local encontrou Claydiane ainda respirando. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, mas foi reanimada. O helicóptero da Polícia Militar socorreu a mulher para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde da última segunda-feira (21/2).





*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader