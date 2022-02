Marido se revolta por não receber primeiro pedaço de bolo e ameaça mulher

Homem se revolta por não receber primeiro pedaço de bolo em aniversário (foto: Wikimedia Commons/Reprodução )

Nas festas de aniversário, a escolha de quem receberá o primeiro pedaço de bolo se tornou uma brincadeira divertida. A tradição, no entanto, foi levada muito a sério por um homem de 34 anos, no município de Sinop, interior do Mato Grosso.