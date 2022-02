Sobe para 218 o número de desaparecidos em Petrópolis

AM

Bombeiros fazem busca por sobreviventes em Petrópolis (foto: CARL DE SOUZA / AFP) Subiu de 116 para 218 o número de desaparecidos após as intensas chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro.





O número foi divulgado pela Defesa Civil no início da tarde desta sexta-feira (18/2).





De acordo com a Defesa Civil, a maioria das pessoas desaparecidas é do sexo feminino, sendo 117 mulheres e 101 homens. Até o momento, o Corpo de Bombeiros RJ resgatou 24 pessoas com vida.

LEIA TAMBÉM: Polícia Civil identifica 57 corpos de vítimas em Petrópolis





Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que estava em viagem oficial ao leste europeu, voltou ao Brasil e sobrevoou Petrópolis para observar as áreas atingidas pelas fortes chuvas e pousou na cidade.

"Vi uma intensa destruição. É uma imagem de guerra, lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis", disse.

As intensas chuvas na região causaram deslizamentos de terra, desabamentos de encostas e enxurradas.123 pessoas morreram até o último registro das autoridades.