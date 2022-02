Anvisa recebe pedido para uso emergencial de antiviral contra COVID-19

No dia 19 de janeiro deste ano, a Anvisa e a Pfizer já haviam realizado a reunião de pré-submissão desse produto, o que acontece antes do envio formal do pedido pela empresa (foto: Handout / Pfizer / AFP)

O laboratório farmacêutico Pfizer apresentou nesta quinta-feira (16/2), um pedido à Anvisa para o uso emergencial do medicamento para covid-19, Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir).O Paxlovid é um medicamento do tipo antiviral e de uso oral. De acordo com a Pfizer, os estudos apontam que esse medicamento, quando administrado no início da infecção, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes.

Esses dados serão avaliados pela Anvisa, que tem até 30 dias para emitir um parecer. A análise não considera o tempo do processo emde exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela Agência no processo.

As primeiras 24 horas de análise serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informações importantes faltando, a Agência pode solicitá-las ao laboratório.



No dia 19 de janeiro deste ano, a Anvisa e a Pfizer já haviam realizado a reunião de pré-submissão desse produto, o que acontece antes do envio formal do pedido pela empresa.