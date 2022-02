Galeria de fotos: equipes procuram sobreviventes em Petrópolis

Ver galeria . 12 Fotos Equipes de resgate procuram sobreviventes em meio à lama e escombros de um deslizamento de terra em Petrópolis (RJ). Temporal em 15 de fevereiro arrasou a cidade, deixando mortos e desaparecidos (foto: Carl de Souza/AFP )







Equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes do temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (15/2). Fotos desta quarta mostram homens, com a ajuda de cães farejadores, trabalhando em pontos em que deslizamentos de terra destruíram casas.