Petrópolis tem 39 mortos e expectativa de mais chuva ao longo do dia

Com ajuda de cães farejadores, bombeiros procuram vítimas soterradas (foto: Carl de Souza/AFP)









Ernani. Muita chuva e devastação em Petrópolis. Olha a força da água na Rua Primeiro de Maio. #CidadeAlertarj pic.twitter.com/73AUiYz3yw %u2014 Marcelo Begerron %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@begerron) February 15, 2022

O número de mortes provocadas pela chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, subiu para 39, segundo a prefeitura. O temporal que atingiu a cidade ontem (15) provocou deslizamentos de terra em vários morros e alagamentos com fortes correntezas nas ruas.













Cachorro ficou preso na lama após a enchente causada por horas de chuva em Petrópolis (foto: Carl de Souza/AFP)

Os bombeiros estão atuando em mais de 40 pontos da cidade, em ações de resgate e salvamento. O governador fluminense, Cláudio Castro, afirmou que pelo menos 16 pessoas foram resgatadas com vida.









%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 | Petrópolis, Río de Janeiro: pic.twitter.com/5Mykrgz4xb %u2014 Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 16, 2022 Que tristeza!! Após fortes chuvas em Petrópolis o solo acabou cedendo e levando diversas casas pic.twitter.com/2Ku5wY134D %u2014 Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 15, 2022

A cidade está em alerta máximo e funciona em estágio operacional de crise. Petrópolis deve esperar mais pancadas de chuva hoje (16), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Por meio de nota, o prefeito Rubens Bomtempo disse que o número de vítimas pode ser maior. “Vivemos um momento de grande tristeza com o número de vítimas fatais que ainda pode aumentar e a quantidade de ocorrências que impactam drasticamente a nossa cidade. Unimos todos os nossos esforços e contamos com o suporte do Estado para o atendimento ágil às vítimas e recuperação da cidade”.









Que triste essa situação de Petrópolis %uD83D%uDE25 pic.twitter.com/KWjd9mna1r %u2014 Rebecca %uD83C%uDF80 (@mcrebecca) February 16, 2022 Fortes chuvas, deslizamentos e alagamentos estão devastando a cidade de Petrópolis (RJ). Ontem, em poucas horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. As imagens são de cortar o coração. Nós lamentamos todas as vidas perdidas nessa catástrofe. %uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/SMXd1mNuez %u2014 A vida no Cerrado (@avidanocerrado) February 16, 2022

Entre as localidades em que houve registros de maior gravidade estão a 24 de Maio, Morro da Oficina, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Rua Uruguai, Rua Washington Luiz, Coronel Veiga, Vila Militar, Vila Felipe, Avenida Portugal e Rua Honorato Pereira.





Pelo Twitter, o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, prestou solidariedade às famílias afetadas. Segundo ele, o presidente irá para Petrópolis na sexta-feira (18).